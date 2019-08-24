«إصلاحية دبي» تثقّف نزلاءها بالقوانين والتشريعات المرورية

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي بالتعاون مع إدارة المعهد المروري في الإدارة العامة للمرور، دورتين في قانون السير والمرور «التشريعات والقوانين»، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توعية النزلاء من أصحاب القضايا المرورية بالقوانين واللوائح المرورية، تفادياً لارتكب مخالفات وحوادث جسيمة مستقبلاً.

وقال النقيب إبراهيم العبيدلي مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء بالوكالة، إن الدورات المختصة بالتوعية المرورية جاءت بتوجيهات من العميد علي محمد الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، حرصاً على توعية النزلاء من أصحاب القضايا المرورية، حيث شارك 47 نزيلاً من إدارة السجن المركزي وإدارة سجن الجنح والمخالفات الذين تفاعلوا مع الدورة طارحين العديد من الأسئلة حول القوانين المرورية.

وبيّن النقيب أن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية تبذل قصارى جهدها من أجل توفير أفضل البرامج والدورات التي تعود بالنفع على النزلاء بجميع البرامج والدورات العلمية والمهنية والرياضية المفيدة، بما يساهم في إعادة إصلاحهم وتأهيلهم للاندماج في المجتمع ثانية.