تقرير «كهرباء دبي» السادس يبرز جهودها في توفير نموذج مستدام للطاقة والمياه

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إصدار تقريرها السنوي السادس للاستدامة للعام 2018، ويلخص هذا التقرير الجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز الاستدامة من مختلف جوانبها، بما في ذلك الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتوفير نموذج مستدام للطاقة والمياه.

ويركز التقرير على سبل دعم النمو الاقتصادي من دون إلحاق أي أضرار بالبيئة والطبيعة، كما يظهر التقرير النتائج التي تتطلع الهيئة إلى تحقيقها في مجال الاستدامة وأهدافها المستقبلية، ما يمكنها من الوصول إلى الأداء المستدام، بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة.

والحرص على التوافق مع الأهداف الحكومية، بما في ذلك أهداف الهيئة التي تعكس بشكل رئيسي إسهامها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتزامها نحو تنفيذ وتبني المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، كما يتبع توصيات الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «يأتي هذا التقرير في إطار جهودنا لتعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، ومكانة دبي على وجه الخصوص لتكون مركزاً عالمياً للاستدامة والاقتصاد الأخضر.

ونهدف من خلاله إلى التأكيد على التزامنا وحرصنا على التعامل الشفاف مع جميع شركائنا وجميع الجهات المعنية، للتعريف بطرق أدائنا وآليات ممارساتنا في مجال الاستدامة، والتشجيع على غرس ثقافة الاستدامة بينهم وإشراكهم في مسيرتنا لتعزيز الاستدامة».

أهداف

وأضاف الطاير: «يمثل التقرير مرجعاً شاملاً وشفافاً وموثوقاً لكل إنجازاتنا طوال العام، ودورنا في تحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071»، و«رؤية الإمارات 2021»، لجعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم، إلى جانب دورنا الأساسي في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتوفير 75% من إجمالي الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وكذلك استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه، لتخفيض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول 2030».

معايير

وتم إعداد هذا التقرير وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، مع حصوله على الاعتماد الخارجي من قبل وكالة «إيرنست آند يونغ» العالمية، وفق معيار الرقابة على المؤسسات الخدماتية (ISAE 3000) المعمول به عالمياً.

واختتم الطاير بالقول: «تمثل الاســتدامة جانباً مهماً مــن رؤيتنا ورسالتنا، ونسعى إلى ترسيخها في كل عملياتنا التشغيلية، والعمل على توسيع نطاقها، ليشــمل سلســلة المورديــن والمجتمـع والاقتصـاد فـي إمـارة دبي على نحو أوسع، للوصول إلى اســتراتيجية متكاملة للأعمــال التجارية المستدامة. ولتحقيق هذه الأهداف، نقوم بإجراء الأبحاث والتحليلات والمقارنات المعيارية، للحصول على نظرة شاملة ووضع خريطة طريق لعمل الهيئة».