«طرق دبي» تُطلع وفدين على تجربتها في تطبيق نظام نمذجة معلومات المشاريع

المصدر: دبي - البيان

زار هيئة الطرق والمواصلات في دبي وفدان من مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية وشركة أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو»، وذلك بهدف مقارنات معيارية مع تجربة الهيئة في نظام نمذجة معلومات المشاريع، مع الاطلاع على الإنجازات التي حققتها في هذا المجال.

ورحّب سعيد الرمسي، مدير إدارة الأصول والممتلكات بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، بأعضاء الوفدين الزائرين، مؤكداً أن هيئة الطرق والمواصلات تمتلك تجربة عريضة في مجال نمذجة معلومات المشاريع «BIM»، الأمر الذي جعلها محل اهتمام من الجهات الحكومية والخاصة للاستفادة من تجربتها في هذا الإطار.

موضحاً أن الزيارة تضمنت إطلاع الوفدين على آلية نمذجة المعلومات في المشاريع الإنشائية للهيئة وفق أفضل المعايير العالمية، وكذلك شهادات الريادة العالمية التي حصلت عليها الهيئة كأول جهة في العالم تطابق متطلبات (UK BIM Level 2).

وأضاف: إن مختصي الهيئة في إدارة الأصول والممتلكات في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية عرضوا على الوفدين أبرز محطات تجربة الهيئة وممارساتها في مجال تطبيق نظام نمذجة معلومات المشاريع خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي اعتمدتها الهيئة في إطار خطتها الاستراتيجية باتجاه التحول الرقمي لإدارة الأصول والممتلكات.

مؤكداً حرص الهيئة الدائم على استمرار التعاون والتواصل وتبادل المعرفة مع كل الشركاء الاستراتيجيين والجهات الحكومية في إطار خدمة أهداف وتوجهات مبادرة حكومة دبي «المدينة الذكية»، والغاية الأولى للهيئة «دبي الذكية»، والسابعة «تميز هيئة الطرق والمواصلات»، وذلك من خلال اتباع أحدث الوسائل والأنظمة.