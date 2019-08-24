سيف بن زايد: القيادة تمتلك رؤية عالمية فريدة تستشرف المستقبل

المصدر: دبي - البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن قيادة الإمارات تمتلك رؤية عالمية فريدة تستشرف المستقبل.

مشيراً سموه إلى أنه تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعقد برنامج خليفة للتمكين «أقدر» الدورة الثالثة من قمة أقدر العالمية في موسكو

. وقال سموه أمس في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «تحت رعاية سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد، برنامج خليفة للتمكين «أقدر» يعقد الدورة الثالثة من «قمة أقدر العالمية» بموسكو. قيادة الإمارات تمتلك رؤية عالمية فريدة.. تستشرف مستقبلاً لا سقف لحدودِ الطموح فيه.. وجوهرُه الدائم واستثمارُه الحقيقي هو الإنسان».