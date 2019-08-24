رئيس وزراء الهند يشيد بدور محمد بن زايد في دفع الشراكة المتنامية بين الدولتين

المصدر: أبوظبي - وام

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن العلاقات بين الإمارات والهند في أفضل حالاتها على الإطلاق، وأن بلاده تجد في الإمارات العربية المتحدة شريكاً مهماً لتحقيق حلمها الطموح في الوصول بحجم اقتصاد يربو على 5 تريليونات دولار من خلال شراكة متبادلة المنفعة.

مشيداً بالدور القيادي الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دفع الشراكة المتنامية بين الدولتين.

وأوضح أن زيارته الثالثة لدولة الإمارات ستشهد تبادل وجهات النظر لدفع عجلة التعاون بين الجانبين، مشيراً إلى أن الزيارة ستشهد نقاشات حول آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وقال مودي: «أشعر بالفخر تجاه النمو المطرد في العلاقة بين الدولتين».

وأضاف بمناسبة زيارته للدولة التي تستغرق يومين: «لقد شرعت الهند في هذا الطريق الطموح لتحقيق حلمها في الوصول بحجم اقتصاد يربو على 5 تريليونات دولار وهو قابل للتحقيق بحلول 2024 - 2025، ونحن نستهدف استثمارات بقيمة 1.7 تريليون دولار أمريكي في السنوات الخمس المقبلة ولتحقيق هذه الرؤية، تعمل الحكومة على تشجيع التدفقات الاستثمارية من المصادر المحلية والخارجية».

وأضاف: «كان هناك اهتمام متزايد بالاستثمارات في الهند في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والغذاء والموانئ والمطارات الدفاع وغيرها من المجالات الأخرى»، منوهاً بأن الاستثمارات الإماراتية في قطاعات مثل البنية التحتية في تحسن.

ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري لبلاده بحوالي 60 مليار دولار في 2018-2019 وأن العديد من شركاتنا تستثمر هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اتفاقية

وأبرز أهمية اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الهند في يناير 2017 كضيف رئيسي للهند يوم الجمهورية، وقال: «منذ ذلك الحين أحرزنا تقدماً هائلاً في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة في المجالات الرئيسية بما في ذلك مجالات الدفاع والأمن والاستثمار في البنية التحتية والطاقة.. إن علاقاتنا متعددة الأبعاد حقاً».

وفيما يتعلق بالجالية الهندية في دولة الإمارات، قال مودي: «نشعر بالسعادة تجاه الإسهام الثري الذي تقدمه الجالية الهندية في بناء دولة عصرية تقوم على التنوع، ونحن فخورون بتقدير القيادة الرشيدة لما تقدمه الجالية الهندية في الدولة».

وأضاف أنه بجانب الإسهام القوي لتحويلات الجالية الهندية ودعمهم للعائلات الهندية، فإننا نلاحظ زيادة مطردة للاستثمارات التي يطلقها رجال الأعمال الهنود العاملون في الإمارات داخل الهند.

وفي هذا الصدد قدم رئيس الوزراء الهندي شكره للتسهيلات التي تقدمها القيادة الرشيدة للجالية الهندية ومن بينها توفير تأشيرات إقامة طويلة الأجل.

وأشار إلى أن الهند شهدت خلال السنوات الخمس الماضية أعلى متوسط نمو وأقل متوسط تضخم عبر العقود الخمسة الماضية، وشهدت تحسناً ملموساً وفقاً لتقارير التنافسية العالمية مثل مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والابتكار ما جعل الهند محركاً مهماً في الاقتصاد العالمي.

وقال إن الأيدي العاملة الماهرة في الهند والنمو السريع للبنية التحتية يعد من أسباب تفاؤلنا وفي الوقت نفسه، نحن نركز على تعزيز قدراتنا التنافسية من خلال إصلاحات طويلة الأجل تتمثل في تيسير ممارسة الأعمال التجارية، والإصلاحات الضريبية بتخفيض معدلات الضرائب وتبسيط الإجراءات وإصلاحات قطاع العمل و المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر لجعل الاستثمار في الهند أكثر ربحاً.

ونوّه إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، أصبحت الهند «أسرع اقتصاد رئيسي في العالم»، وأن جميع معايير الاقتصاد الشامل مثل عجز الحساب الجاري والعجز المالي والتضخم قد انخفضت إلى مستويات مقبولة.

وصول

وكان قد وصل إلى البلاد، مساء أمس، ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند في زيارة للدولة تستغرق يومين.

وكان معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، في استقبال رئيس وزراء الهند والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

تحديات

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: فيما يتعلق بالمشهد الاقتصادي العالمي، إن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات عديدة غير أن السنوات الخمس الأخيرة منحته الثقة، مبيناً أن الاقتصاد الهندي والشعب الهندي لديهم كل المقومات التي تجعلهم قادرين على مواجهة، وتخطي تلك التحديات.