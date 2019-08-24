أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق الدولة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

سقطت أمس أمطار غزيرة ومتوسطة كانت مصحوبة بالبرد أحياناً على مناطق متفرقة شملت العوير وواحة السليكون وند الشبا والورقاء والمدينة الأكاديمية في دبي.

كما سقطت أمطار غزيرة مع برد على الشارقة في مليحة والفلي وشارع خورفكان والذيد والمدام وطريق الشويب المدام وأخيصر، وعلى فلج المعلا في أم القيوين، وغزيرة إلى متوسطة في العين على ركنة والشويب والهير وخطم الشكلة وطريق دبي العين، وكانت متوسطة إلى خفيفة على رأس الخيمة.

واستمر تكوّن السحب الركامية الممطرة مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر أحياناً.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً على بعض المناطق وتتكون بعض السحب الركامية الممطرة على المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً مع السحب، وسرعتها قد تصل إلى 40 كم/‏‏س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد يستمر تأثر الدولة خلال شهر أغسطس بامتداد المنخفض الهندي الموسمي، حيث تندفع كتل هوائية رطبة من الشرق نحو المناطق الشرقية وبفعل وجود الجبال تتكون السحب الركامية والرعدية الممطرة أحياناً على تلك المناطق، ويمتد تأثيرها إلى المناطق الداخلية والجنوبية من الدولة.

وتشير الإحصائيات المناخية إلى أن أعلى كمية أمطار مسجلة خلال شهر أغسطس بلغت 100.4 ملم على حميم في سنة 2013.