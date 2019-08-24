«طبية شرطة أبوظبي» تنفّذ فعاليات توعية للوقاية من الأمراض

المصدر: أبوظبي - البيان

نفّذت مديرية الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي فعاليات توعية صحية للمنتسبين وأفراد المجتمع، ضمن برنامج الخطة السنوية.

وركزت التوعية على تعزيز معرفة الأفراد بالمعلومات الصحية، وتجنب مسببات الأمراض ومساعدتهم في اكتشافها، وتشجيعهم على ممارسة السلوكيات الصحيحة وتعريفهم بطرق الوقاية.

وتطرقت إلى ثقافة التبرع بالدم، وتعزيز مفهوم الإسعافات «الرعاية الصحية الأولية، والغذاء الصحي السليم، وكيفية التعامل مع الأدوية، وأهمية التطعيم للوقاية من بعض الأمراض». وأوضح المقدم عبد الرحيم البلوشي، مدير المديرية بالإنابة، أن الخطة تنفذ طوال العام، لرفع مستوى الثقافة الصحية لدى الأفراد. وتطرق إلى التركيز على التبرع بالدم من خلال حافلة متنقلة بالتعاون مع «بنك الدم» والجهات الشرطية.