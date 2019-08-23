رئيس وزراء الهند يصل الإمارات

المصدر:
  • البيان الالكتروني
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وصل رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة  ناريندرا مودي، ، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم مؤكداً تطلعه لعقد مباحثات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وغرد  مودي  عبر حسابه الرسمي على تويتر: "وصلت إلى أبوظبي. اتطلع إلى عقد محادثات مع صاحب السمو ولي العهد محمد بن زايد ومناقشة كافة المجالات وأواصر الصداقة بين الهند والإمارات". وأضاف أن "تعزيز العلاقات الاقتصادية يأتي أيضاً على أجندة محادثات الزيارة".

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