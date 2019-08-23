بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على مناطق الدولة

المصدر: عصام الدين عوض والبيان الالكتروني

هطلت ظهر اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من إمارات الدولة، صاحبتها رياح باردة انخفضت على إثرها درجات الحرارة.

وشهدت بعض مناطق دبي أمطاراً خفيفة إلى متوسطة، كما تساقطت أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة بالدولة منها الشارقة والعين ومنطقة فلج المعلا في أم القيوين ومناطق متفرقة، ما أدى إلى تحسن الأجواء وبالتالي خروج الأهالي بمركباتهم إلى المناطق البرية مستمتعين بالأجواء نتيجة انخفاض درجات الحرارة.