انطلاق المرحلة 2 من «بيتك يهمنا» لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة بين المواطنين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء المرحلة الثانية من مشروع «بيتك يهمنا» تحت شعار «تحسين مساكن المواطنين الأعلى استهلاكاً».

والتي من خلالها سيتم تركيب عدد من أجهزة التحكم واستبدال بعض أنظمة الإنارة المستخدمة في المنازل، وذلك في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى تستهدف نشر ثقافة الترشيد بين المواطنين وتحقيق المزيد من كفاءة إدارة الطاقة وتطبيق أعلى المعايير العالمية في تقديم خدمات تتسم بالجودة للمتعاملين.

وتنفيذاً لمستهدفات المرحلة الثانية، نظمت الهيئة برنامجاً تدريبياً لـ 45 مهندساً من العاملين على المشروع، حيث من المقرر في هذه المرحلة فحص أنظمة الإنارة المستخدمة في المنازل وتغيير ما يلزم منها من خلال تركيب مصابيح «LED» الموفرة للطاقة ذات الكفاءة الأعلى والعمر الأطول.

، بالإضافة إلى تركيب أجهزة التحكم «Aircosaver» في أجهزة التكييف، والتي ستعمل على إدارة أنظمة تكييف الهواء بطريقة ذكية، ترفع من كفاءة استخدام الطاقة، وتوفر ما بين 20% إلى 30% من الاستهلاك، كما تتضمن هذه المرحلة أيضاً تقديم بعض النصائح التوعوية لأفراد المجتمع المستهدفين لرفع كفاءة استخدام الأجهزة الكهربائية وتوفير الطاقة.

وفي هذا السياق، قال مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، محمد محمد صالح: «يواكب مشروع «بيتك يهمنا» رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الطموحة. ونهدف من خلال المشروع إلى نشر ثقافة الاستدامة وتنشئة جيل جديد يؤمن بأن الترشيد لا يمثل فقط تحقيق وفورات مادية، ولكن هو أمر ضروري لمستقبل البشرية لمواجهة العديد من التحديات العالمية المتعلقة بالطاقة، والتي يأتي على رأسها التغيرات المناخية واقتراب نفاد الوقود الأحفوري».

وأضاف: «نسعى من خلال المشروع أيضاً إلى تكريس جهودنا من خلال تطبيق أحدث تقنيات ترشيد استهلاك الطاقة، وبناء قاعدة راسخة من العمل المشترك مع أفراد المجتمع من أجل تقليل الهدر في كل من الطاقة والموارد الطبيعية على حد سواء».