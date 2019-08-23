محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع ماكرون وميركل علاقات التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، اطمأن خلاله على صحة سموه بعد أن تعافى بفضل الله تعالى من العارض الصحي الذي ألم به، داعياً الله تعالى أن يمتعه بدوام الصحة والعافية.

وتمنى سموه خلال الاتصال لدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لطيب المشاعر الصادقة التي عبر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مقدراً سموه هذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وتمنى الشيخ صباح الأحمد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان موفور الصحة وتمام العافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

مصالح مشتركة

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا الصديقة.

وبحث سموه والرئيس إيمانويل ماكرون خلال الاتصال علاقات الصداقة المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا وسبل تنمية تعاونهما المشترك وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتطرق الجانبان إلى تطورات ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك ودعم مختلف الجهود والمساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

ويأتي الاتصال الهاتفي قبيل عقد قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري لتبادل وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا والملفات الاقتصادية والسياسية المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

علاقات

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.

وبحث سموه والمستشارة الألمانية خلال الاتصال الهاتفي علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا.

واستعرض الجانبان تطورات مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سموه والمستشارة الألمانية حرصهما المشترك على مواصلة دعم علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها لفتح آفاق أوسع للعمل المشترك في ظل توفر الإرادة السياسية والمقومات المتنوعة لدى البلدين.

وشددا على ضرورة الحفاظ على أسس الأمن والاستقرار والسلم إقليمياً وعالمياً وتغليب لغة العقل والحوار والتفاهم في معالجة القضايا والمشكلات التي يشهدها عدد من المناطق.

يأتي اتصال مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في ظل التحضيرات الجارية لانعقاد قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية غداً، لتبادل وجهات النظر بشأن مجمل القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة خاصة في الملفات السياسية والاقتصادية التي تهم المنطقة والعالم.

* ولي عهد أبوظبي يستعرض مع الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية سبل تنمية التعاون المشترك بين بلديهما والإمارات

* تبادل وجهات النظر بشأن التطورات والقضايا والملفات الاقتصادية والسياسية المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية

* التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المشترك ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام لشعوب المنطقة والعالم

* ضرورة الحفاظ على أسس الأمن والاستقرار والسلم إقليمياً وعالمياً وتغليب لغة العقل والحوار في معالجة القضايا والمشكلات