الاتحاد النسائي يطلق «ارتواء»

المصدر: أبوظبي - وام

بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلق الاتحاد النسائي العام في متنزه الشيخ خليفة أمس حملته السنوية الرابعة «ارتواء» للعاملين الذين يؤدون عملهم تحت أشعة الشمس خلال فترة الصيف.

وقالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام: «إن سمو «أم الإمارات» دأبت على إطلاق هذه الحملة للتخفيف على العمال الذين يعملون في نظافة المدينة وزراعة الحدائق والاعتناء بها وفي أعمال الإنشاء والبناء، مشيرة إلى أن الحملة التي تنفذ بالتعاون مع مصرف الإمارات الإسلامي وشركة أغذية تشمل مدينة أبوظبي وضواحيها».

وأضافت: «إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة العمل الإنساني دأبت على طرح مثل هذه المبادرات لخدمة القضايا الإنسانية على المستويين المحلي والعالمي وتقديم الدعم المتواصل والعطاء الكبير لكل العاملين في البلاد ومساعدة المحتاجين في شتى بقاع العالم». وأكدت حرص سموها على دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة وطرح مختلف المبادرات وتقديم المساعدات الإنسانية لمختلف شرائح المجتمع وبث روح التسامح بينهم بما يكفل لها أسلوب حياة أفضل.