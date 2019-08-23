حاكم الشارقة يوجّه «الكهرباء» بتوصيل الخدمات لصناعية كلباء

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قوائم المنح الدراسية لعام 2019، 2020 لعدد 710 من الطلاب والطالبات المتفوقين في الثانوية العامة للالتحاق بجامعتي الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة،.

كما وجه سموه الهيئة بتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز للمنطقة الصناعية الجديدة في مدينة كلباء وبدأت الهيئة على الفور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل الخدمات للمباني من شبكة الضغط المنخفض في المنطقة لحين إنشاء محطة ضغط عالٍ جديدة بالمنطقة.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن صاحب السمو حاكم الشارقة اعتمد قائمة المنح الدراسية بإجمالي عدد 710 منح للطلبة والطالبات بجامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة منها ما يقارب 550 منحة بجامعة الشارقة والباقي في الجامعة الأمريكية بالشارقة.

وأشاد بتوجيهات وحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ودعم سموه للطلاب والطالبات وخاصة المتفوقين، وتخفيف أعباء التعليم عن الأسر، وتكاتف جهود الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية لتوفير أفضل الفرص التعليمية، بما يساهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل خاصة في التخصصات الفنية.

خدمات

وبخصوص توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز إلى المنطقة الصناعية الجديدة في كلباء أشار راشد الليم إلى أن الهيئة استقبلت طلبين لتوصيل الخدمات في المنطقة الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى عدد 67 طلباً تم دراستها واعتماد مخططاتها للبدء في مراحل البناء وسيتم توصيل الخدمات لها من نفس شبكة الضغط المنخفض.

وأوضح أن قسم التوصيل بإدارة كلباء يستقبل طلبات التوصيل لكل من ينتهي من إنجاز التجهيزات اللازمة لتوصيل الكهرباء من مخططات ونسبة الإنجاز وغيرها من المتطلبات.

وثمن توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة لدائرة التخطيط والمساحة بتخصيص قطعة أرض لهيئة كهرباء ومياه الشارقة في مدينة كلباء لبناء محطة 33 للجهد العالي لخدمة المنطقة الصناعية الجديدة، والتي ستضم أكثر من 1500 مبنى، وستبدأ الهيئة على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ الدراسات لتصميم وإنشاء المحطة الجديدة.