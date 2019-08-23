تمديد مهلة استقبال طلبات الاشتراك في «أجمل حديقة»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن تمديد مهلة استقبال طلبات الاشتراك في مسابقة «أجمل حديقة» في دورتها الحالية تحت شعار «حديقتي مدينتي» حتى 31 أكتوبر المقبل.

وذكرت البلدية أن «هذا التمديد جاء لإعطاء الفرصة إلى أكبر عدد من المشاركين في المسابقة ولتوسيع خارطة المساهمين في هذه المبادرة البيئية والحضارية والجمالية».

وأضافت أن «استقبال طلبات المشاركة في المسابقة يتم عبر منصة الخدمات الذكية «Smart Hub»، مشيرة إلى أنه سيتم فرز طلبات المشاركين والاعتذار من المشاركين غير المستوفين للمتطلبات خلال شهر نوفمبر المقبل، بينما تقوم اللجنة الفنية للمسابقة بتنفيذ زيارات إلى حدائق المشاركين لتقييمها خلال شهر ديسمبر المقبل».

وأوضحت البلدية أن «مسابقة أجمل حديقة تتضمن العديد من الجوائز القيمة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في فئة «المنازل - الحديقة الداخلية» وفئة «المنازل حديقة خارجية» على جائزة مقدارها 80 ألف درهم، والثاني على جائزة قدرها 50 ألف درهم.

والثالث على جائزة قدرها 30 ألف درهم. وأما فئة «المدارس - الحديقة المدرسية» فينال صاحب المركز الأول جائزة مالية مقدارها 25 ألف درهم، والثاني 20 ألف درهم، والثالث 13 ألف درهم. وفي فئة «المدارس - المجسم»، ينال الفائز بالمركز الأول مبلغاً مالياً قدره 13 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني 10 آلاف درهم، والفائز بالمركز الثالث 7 آلاف درهم.