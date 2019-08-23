شرطة دبي تمنح المولود السعودي «زايد» بطاقة «إسعاد»

المصدر: دبي ـ البيان

منحت لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي الطفل السعودي «زايد» المولود في إمارة الشارقة، بطاقة الخصومات المميزة «إسعاد».

جاء ذلك أثناء الزيارة التي قام بها وفد من لجنة بطاقة إسعاد برئاسة منى العامري، رئيس اللجنة، إلى أسرة الطفل في مستشفى القاسمي بإمارة الشارقة.

ونقلت منى العامري، تحيات وتهاني اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إلى أسرة الطفل «زايد» متمنيةً أن يملأ حياتهم بالسعادة والسرور.

وقالت منى العامري، إننا في لجنة بطاقة إسعاد شعرنا بالسعادة التي شعر بها والد الطفل «المولود»، والتي عبر عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد أن أسماه «زايد» تيمناً باسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه .