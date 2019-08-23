شرطة عجمان تحتفل بتخريج دورة «التعامل مع النزلاء الموقوفين»

المصدر: عجمان - البيان

شهد العميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة عجمان، وبحضور المقدم ناصر عبدالله عبيد رئيس قسم التدريب بالمعهد، تخريج دورة «التعامل مع النزلاء الموقوفين» نظمها المعهد في قاعة الإمارات بمبنى القيادة.

قدمها المحاضر خالد الخطيب، بمشاركة 15 منتسباً من صف الضباط والأفراد والمدنيين من مختلف القيادات الشرطية في وزارة الداخلية، تناول خلالها عدة محاور منها كيفية التعامل مع النزلاء الموقوفين، واتباع الأسس والقواعد القانونية بما يخدم العمل الأمني في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدولة.

وفي ختام حفل التخريج قام مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بتكريم المحاضر وقدم الشهادات لخريجي الدورة متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.