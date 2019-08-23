وفد أردني يطّلع على نظام المراقبة الإلكترونية في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

اطلع وفد من المملكة الأردنية على المنظومة التشغيلية لشرطة أبوظبي في تطبيق المراقبة الشرطية الإلكترونية، والممارسة التقنية للسوار الإلكتروني، ونظام العمل بغرفة العمليات في إدارة المتابعة الشرطة والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع في أبوظبي.

وكان العقيد دكتور محمد أحمد محمد البريكي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، التقى في مكتبه الوفد الزائر برئاسة العقيد ياسين اللوزي، من إدارة الأمن العام، وسعد اللوزي، مستشار وزير العدل الأردني، والمستشار منذر حسونة، ورافقه من وزارة العدل بالدولة كل من: عبد الله المنصوري، رئيس نيابة، وصالح العامري، من العلاقات العامة بدائرة القضاء في أبوظبي.

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وأثنى الوفد على المستوى المتطور الذي وصلت إليه شرطة أبوظبي في كل المجالات، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات والأفكار في مجالات العمل المشتركة بين الجانبين، وتعـــزيز وتوطــيد علاقات الشراكة بين الطرفين، والاستفادة من تجربة شرطة أبوظبي الرائدة في مجال المراقبة الإلكترونية، ومواكبة التطــــور وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات لتقديم أفضل الخدمات.

وتعرف الوفد على المهام والخدمات التي تقدمها إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، ومراحل تنفيذ أحكام السوار الإلكتروني بديلاً عن الحبس الاحتياطي أو بديل عن السجن أو الإفراج المبكر، وآلية تطبيق السوار الإلكتروني، الذي يعطي فرصة للمحكوم لتعديل سلوكه وإعادة دمجه في المجتمع، وأثره الإيجابي في الحفاظ على التماسك الأسري.