شرطة رأس الخيمة تؤكد أهمية سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد العميد سالم سلطان الدرمكي مدير عام العمليات المركزية بالإنابة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أهمية سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ وتقصير زمن الوصول لمواقع الحوادث في ظل المسرعات الحكومية التي تم اختيار منطقة الجزيرة الحمراء لتطبيقها عليها وتماشياً مع المستهدفات المطلوب تحقيقها للعام الجاري وفي الأعوام المقبلة.

وشدد الدرمكي خلال ترؤسه الاجتماع التنسيقي لمخرجات ورشة العمل الخاصة بالمؤشر الوطني لسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ بناء على توجيهات نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، على ضرورة التنبيه على جميع المعنيين بسرعة تحويل البلاغات الواردة واتباع أقصر الطرق للوصول لمواقع الحوادث وإغلاق البلاغ في حينه مع وضع خطة لنشر وتوزيع الدوريات في مناطق النقاط الساخنة للبلاغات المهمة للتقليل من عدد البلاغات وزمن الاستجابة.

وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 بأن تكون الإمارات البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي عبر تعزيز شعور كل أفراد المجتمع بالأمان .