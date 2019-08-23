شرطة دبي تكرّم المشاركين في دورة «القيادة المرتكزة إلى القلب»

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، ختام فعاليات دورة «القيادة المرتكزة إلى القلب» التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطوير القيادات الشرطية من خلال رفدها بالدورات المتقدمة في مجال القيادة الحديثة.

وكرم اللواء بن فهد المشاركين في الدورة التي عقدت في فندق الرفلز، من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، إلى جانب مُقدم الدورة مايكل نيل ضابط متقاعد من الشرطة الأمريكية، ومؤسس وشريك في مؤسسة بلو كوريدج، .

وتناولت الدورة مفهوم «القيادة المرتكزة إلى القلب» والتي تنبع من حقيقة علمية مفادها «أن مشاعر الإنسان تستبق تفكيره في التعامل مع الأحداث».