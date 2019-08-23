شرطة دبي تسجل 14% انخفاضاً في نسبة الحوادث البليغة

المصدر: دبي - البيان

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن أن 425 ألفاً و371 سائقاً استفادوا من مبادرة تسوية المخالفات المرورية التي أطلقتها في السابع من شهر فبراير الماضي، بواقع حسومات وصلت حتى 50% من قيمة المخالفات التي ارتكبها السائقون.

وقد ساهمت المبادرة بتحقيق انخفاض بلغ 14% في نسبة الحوادث البليغة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته شرطة دبي في نادي الضباط بالقرهود، برئاسة اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، والعقيد فيصل عيسى القاسم، مدير إدارة الإعلام الأمني، وممثلين عن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة الصحة في دبي .

وأشاد اللواء المهندس محمد سيف الزفين بالنتائج التي حققتها المبادرة والتي تعكس حرص سائقي المركبات على الالتزام بقوانين السير والمرور واحترام الطريق.وقال اللواء الزفين إن مبادرة تسوية المخالفات المرورية بدأت في مرحلة الربع الثالث من المبادرة والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، وتقدم حسومات تصل لـ 75% من نسبة المخالفات في حال لم يرتكب السائق أي مخالفات مرورية خلال الفترة.

وقال العقيد جمعة سالم بن سويدان، إن إطلاق مبادرة تسوية المخالفات المرورية أسفر عن انخفاض في نسبة البلاغات المرورية وحوادث المصابين والوفيات خلال الفترة من الأول من فبراير وحتى الأول من أغسطس الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وقد سجلت إمارة دبي انخفاضاً في نسبة الحوادث البليغة بمعدل 14% لذات الفترة بين هذا العام والعام الماضي، كما سجلت انخفاضاً في نسبة المخالفات بمعدل 2% لذات الفترة.