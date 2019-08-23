الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى يوعّي بأهمية الصيد المستدام

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، وهو من الجهات الرائدة عالمياً في الحفاظ على هذه الأنواع الأحيائية، عن استعداده للمشاركة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2019 لتسليط الضوء على النجاح الكبير الذي حققه برنامج الصندوق لإكثار الحبارى وإطلاقها في البرية، إلى جانب الجهود المتواصلة والرامية إلى تثقيف الجيل المقبل من أنصار حماية الطبيعة وإطلاع الصقارين حول أهمية الصيد المستدام.

رؤى

وسيستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الفعالية التي تمتد لـ 5 أيام من 27 ولغاية 31 أغسطس الجاري، حيث يُمكن لزوار المنصة 9. A30 الخاصة بالصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى الحصول على رؤى قيّمة ومعمقة حول أعمال الصندوق، بما في ذلك البحوث العلمية الرائدة عالمياً التي يتم إجراؤها للحفاظ على طيور الحبارى المعرضة للخطر.

ويقدم الصندوق عبر منصته مجسماً تفاعلياً للكرة الأرضية لاستعراض معلومات تفصيلية حول النظام البيئي الذي يسعى الصندوق إلى حمايته بالتعاون مع هذه الدول، انسجاماً مع جهوده الرامية إلى الحفاظ على طيور الحبارى، فضلاً عن الإنجازات الكبيرة التي حققها برنامج الصندوق في مجالات إكثار الحبارى وإطلاقها في البرية، والتي أثمرت عن إنتاج ما يزيد عن 400 ألف من طيور الحبارى في الأسر .

وفي سياق تعليقه، قال ماجد المنصوري، العضو المنتدب للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى: «تأتي مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تعزيزاً لجهودنا في تثقيف أنصار حماية الطبيعة والصقارين حول ممارسات الصيد المستدام، بما ينسجم مع مساعينا المستمرة في الحفاظ على وجود الحبارى واستدامة وجودها».