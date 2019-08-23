دفاع مدني أبوظبي: التمديدات الكهربائية الرديئة سبب وقوع الحرائق

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي، من سوء استخدام التمديدات الكهربائية، ومخاطرها في وقوع حوادث الحريق.

وطالبت بعدم التهاون في تطبيق اشتراطات السلامة في التمديدات الكهربائية ودعت إلى استخدام منتجات كهربائية تتوافق مع المعايير التي حددتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

وأكد الملازم أول محمد الهنائي من إدارة الحماية المدنية، بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي، أهمية تضمين التمديدات الكهربائية داخل مواسير لحمايتها، مع ربط قاطع كهربائي تلقائي، وتجنب التوصيلات الكهربائية العشوائية التي تمثل خطورة كبيرة على السكان لافتقادها عناصر الأمان والسلامة في التوصيلات خصوصاً في الصيف، نظراً لما تمثله هذه التوصيلات من أخطار كارثية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ولفت إلى اهتمام الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي بإطلاق حملات التوعية على مدار العام، لتعزيز الوعي الوقائي للجمهور حول مخاطر الحرائق، والإلمام باشتراطات السلامة.

وناشد الأسر والمسؤولين في المنشآت والمواقع التي تحت الإنشاء بضرورة الاهتمام بإجراءات واشتراطات السلامة العامة تجنباً لوقوع الحرائق التي ترجع مسبباتها إلى إهمال التمديدات الكهربائية وعدم صيانتها.