مطارات دبي تستقبل ناقلة هندية جديدة

المصدر: دبي - البيان

استقبلت مطارات دبي مساء أمس الرحلة الافتتاحية للناقلة الهندية «فيستارا» إلى مطار دبي الدولي، في احتفال خاص أقيم بهذه المناسبة حضره القنصل الهندي في الإمارات وعدد من كبار المسؤولين في المؤسسة والناقلة الجديدة.

وتُعد دبي ثاني الوجهات الدولية ضمن شبكة رحلات «فيستارا»، لتصبح بذلك أولى شركات الطيران التي توفر خيار الدرجة الاقتصادية المميزة على متن الرحلات الواصلة بين الهند والإمارات، جنباً إلى جنب مع الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال.

جرى تدشين الرحلة إلى دبي خلال احتفالٍ بحضور هيمانشو جوبتا، كبير مفوضي دائرة الجمارك في مومباي التابعة للحكومة الهندية؛ وسوشيتا، نائب قائد قوة الأمن الصناعية المركزية التابعة للحكومة الهندية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من مطار مومباي الدولي.

وحظيت الطائرة عند وصولها إلى الإمارات باستقبال حافل مع مراسم التحية التقليدية، إلى جانب فعالية احتفالية فريدة من نوعها نظمها فريق مطارات دبي، بحضور يوجين باري، النائب الأول للرئيس للشؤون التجارية لدى مطارات دبي.

وقال ليزلي ثنج، الرئيس التنفيذي لشركة «فيستارا»: «نحن متحمسون لبدء تسيير رحلاتنا إلى دبي، وذلك لما تتمتع به المدينة من أهمية كبيرة كونها تحتضن عدة ملايين من المواطنين الهنود والعديد من الشركات الهندية.

فضلاً عن كونها وجهة الإجازات المفضلة بالنسبة للكثير من السياح حول العالم. وانطلاقاً من كوننا أفضل شركات الطيران في الهند، سنواصل خلال عملنا في دبي تحقيق التزامنا المتمثل في ترك بصمة راسخة ضمن قطاع الطيران العالمي عبر توفير منتجات وخدمات تراعي أفضل المعايير العالمية المرموقة.