الهند تنجز جناحها في «إكسبو دبي» أغسطس 2020

المصدر: دبي - بشار باغ

أعلن هارديب سينغ بوري، وزير الدولة لشؤون الإسكان والمناطق الحضرية في الهند، عن انطلاق الأعمال لتجهيز الجناح الهندي في إكسبو 2020 دبي.

وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس، نشر بوري صورة لتصميم الجناح الهندي، بالإضافة لصور من اجتماع أجراه مع مسؤولين هنود لمناقشة الخطط والجدول الزمني لإنشاءات الجناح الهندي في إكسبو 2020.

ويكتسي التصميم الخارجي للجناح بمجسم للمهاتما غاندي الزعيم الروحي للهند، فيما يغلب اللون الأخضر وخطوط ترمز للأشجار على الجدران الخارجية.

ولفت إلى أن العمل على هيكل وبنية الجناح قد بدأ الأربعاء 21 أغسطس 2019 على أن يكتمل بحلول شهر ديسمبر 2019، فيما سيتم الانتهاء من أعمال الهندسة المدينة الخاصة بالجناح في شهر مارس 2020.

وأوضح سينغ أن إنجاز كامل الجناح بما يشمل الأجزاء الداخلية سيتم في شهر أغسطس من عام 2020، بحيث تتم الهند استعداداتها للمشاركة في إكسبو دبي قبل انطلاق فعالياته في 20 أكتوبر 2020.

وبدوره نشر المكتب الدولي للمعارض تغريدة على «تويتر» تضمنت الإعلان عن تصميم جناح الهند في إكسبو 2020 دبي، ويقع الجناح في منطقة الفرص ويتألف من أربعة طوابق، وسيقوم باستعراض ما تتمتع به الهند من مقومات في الابتكار ومجال الشركات الناشئة المتخصصة في قطاع التقنيات المتقدمة.