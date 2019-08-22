محمد بن زايد يطمئن هاتفيا على صحة أمير الكويت

المصدر: وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة اطمأن خلاله على صحة سموه بعد أن تعافى بفضل الله تعالى من العارض الصحي الذي ألم به .. داعيا الله تعالى أن يمتعه بدوام الصحة و العافية.

وتمنى سموه خلال الاتصال لدولة الكويت و شعبها الشقيق مزيدا من التقدم و الازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

من جانبه أعرب صاحب السمو أمير دولة الكويت عن بالغ شكره و تقديره لطيب المشاعر الصادقة التي عبر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. مقدرا سموه هذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين و الشعبين الشقيقين.

و تمنى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان موفور الصحة و تمام العافية و لدولة الإمارات العربية المتحدة و شعبها مزيدا من التقدم و الازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".