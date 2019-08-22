محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع الرئيس الفرنسي علاقات الصداقة

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا الصديقة.

و بحث سموه و الرئيس إيمانويل ماكرون خلال الاتصال .. علاقات الصداقة المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا وسبل تنمية تعاونهما المشترك وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

و تطرق الجانبان إلى تطورات و مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك و تبادلا وجهات النظر بشأنها .. مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك ودعم مختلف الجهود و المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن و الاستقرار و تحقيق السلام و التنمية و الازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

يأتي الاتصال الهاتفي قبيل عقد قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري .. لتبادل وجهات النظر بشأن مجمل التطورات و القضايا والملفات الاقتصادية والسياسية المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.