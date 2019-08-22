555 طلب ترشح لانتخابات "الوطني 2019" بينها 200 للمرأة

المصدر: وام

بلغ إجمالي عدد طلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 555 طلبا بنهاية اليوم الخامس والأخير لفترة تسجيل المرشحين منها 200 طلب للمرأة و355 طلبا للرجال بينما سجل اليوم الخامس للترشح 98 طلبا.

ووصل إجمالي طلبات الترشح في إمارة أبوظبي بنهاية اليوم الخامس والأخير من فترة تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 إلى 155 طلبا وفي دبي 98 طلبا وفي الشارقة 127 طلبا كما بلغ إجمالي الطلبات في عجمان 32 طلبا وفي أم القيوين 23 طلبا إضافة إلى 65 طلبا في رأس الخيمة و55 طلبا في الفجيرة.

وبلغ عدد طلبات اليوم الخامس في إمارة أبوظبي 27 طلبا وفي دبي 26 طلبا كما تم تسجيل 18 طلبا في الشارقة و6 طلبات في عجمان بينما لم يتم تسجيل أي طلبات خلال اليوم الخامس في أم القيوين وسجلت رأس الخيمة 14 طلبا والفجيرة 7 طلبات.

كما بلغ عدد الطلبات المقدمة من النساء خلال اليوم الخامس في أبوظبي 13 طلبا وفي دبي 12 طلبا كما تم تسجيل 8 طلبات للمرأة في الشارقة وطلب واحد في عجمان ولم تسجل أم القيوين أي طلبات للمرأة في اليوم الخامس فيما سجلت رأس الخيمة 4 طلبات وطلبين في الفجيرة ليصل عدد الطلبات المقدمة من الإناث في اليوم الخامس إلى 40 طلبا.

واختتمت اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 فترة تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي والتي استمرت لمدة 5 أيام وسط إقبال كبير من المرأة والشباب على تقديم طلبات الترشح بالإضافة إلى الحضور اللافت لأصحاب الهمم.

ووفقا للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 سوف تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين في 25 أغسطس الجاري حيث سيتم بعدها وخلال الفترة من 26 ولغاية 28 أغسطس فتح الباب للتقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين في حين ترد اللجنة على طلبات الاعتراض يوم 1 سبتمبر 2019 على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في 3 سبتمبر 2019 على أن تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين اعتبارا من 8 سبتمبر 2019 وتستمر لمدة 27 يوما.

ومع اختتام فترة تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، أكد راشد الغفلي نائب رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن الإقبال على تقديم طلبات الترشح لانتخابات "الوطني" يدل على الوعي السياسي الكبير مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة.

وأشاد الغفلي بالتجاوب والتفاعل الإيجابي الذي أظهره مقدمو طلبات الترشح بالإضافة إلى حضورهم إلى مراكز التسجيل بأوراقهم كاملة على مدار أيام الترشح الخمسة.

ونوه بأن عملية التسجيل في لجنة إمارة أبوظبي سارت بأداء منظم واحترافية عالية وسرعة وسهولة في إتمام الإجراءات ..مضيفا أن لجنة إمارة أبوظبي شهدت مشاركة واسعة للمرأة الإماراتية في فترة تسجيل طلبات المرشحين ويأتي ذلك انعكاساً مباشراً لمسيرة التمكين التي تحظى بها المرأة الإماراتية في ظل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وأكد الغفلي استمرار لجنة إمارة أبوظبي خلال الفترة القادمة في القيام بأعمالها وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات كما ستقوم اللجنة باستكمال إجراءات المرشحين واعتماد الاستمارات المتعلقة بهم ومنها استمارة طلب توكيل عن مرشح وخطة الحملات الدعائية واستمارة طلب الطعون واستمارة ترخيص المقار الانتخابية بالإضافة إلى استعداد اللجنة لمراقبة الحملات الانتخابية.

وأوضح راشد الغفلي أن لجنة إمارة أبوظبي ستقوم بتكثيف الاهتمام بمتابعة عملية التوعية والترويج للعملية الانتخابية وتحفيز أعضاء الهيئة الانتخابية من الناخبين للمشاركة بكل فاعلية وشفافية في العملية الانتخابية واختيار مرشحين قادرين على خدمة الوطن والارتقاء بالمواطن.