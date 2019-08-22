مرشحة دكتوراه تترشح لانتخابات "الوطني" قبل نهاية الوقت بثانية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أعلن اللواء محمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بإمارة الفجيرة ، أن حصيلة طلبات الترشح طوال الخمسة أيّام المحددة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بالإمارة ، هي 55 طلب ترشح ، بينها 35 طلباً من الذكور، مقابل 20 طلبا من الإناث، وأوضح الكعبي أن المرأة بالفجيرة سجلت حضورها بقوة في هذه الدورة، من حملة الشهادات العليا من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس وبعض شهادات الثانوية العامة .

وقال رئيس اللجنة إن أعمال التسجيل في اليوم الختامي تواصلت على أكمل وجه ولم تتلق اللجنة أي شكوى من المرشحين، مشيرا إلى أن مرشحة دكتوراه اختتمت التسجيل في الترشيح في تمام الساعة 2:59 دقيقة ، لتعلن اللجنة الوطنية للانتخابات بالفجيرة بعدها عن غلق باب التقدم لتسجيل طلبات الترشح، بنهاية الدوام من اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس الجاري في تمام الساعة 3 ظهراً .