25 % من مرشحي الشارقة في 4 أيام نساء

أكد المستشار عيسى بن حنظل، رئيس لجنة انتخابات المجلس الوطني في إمارة الشارقة لـ «البيان» أن الإقبال مستمر من الراغبين للترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي إلى مقر اللجنة لليوم الرابع على التوالي وما قبل الأخير لمرحلة تسجيل المرشحين بحسب الجدول الزمني لانتخابات الوطني 2019.

وقال إن إجمالي المرشحين لإمارة الشارقة 94 مرشحاً 66 رجلاً و28 امرأة بذلك تكون نسبة مشاركة المرأة ما يقارب 25% من إجمالي المرشحين، مشيراً إلى أنه بحسب القطاعات المهنية تبين أن أكثر المرشحين من فئة المتقاعدين، يليهم المرشحون من القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي، ويأتي بعد ذلك عدد من المرشحين من القطاع الخاص، أما المرشحون من السلك العسكري فيمثلون نسبة بسيطة من إجمالي المرشحين.

ولفت رئيس لجنة انتخابات الشارقة إلى تفاوت أعمار غالبية المرشحين ما بين 40 – 60 عاماً، وهناك عدد جيد كذلك من فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، ونسبة بسيطة من كبار المواطنين، وفيما يخص المستوى التعليمي للمرشحين كان ما بين المتوسط والعالي، وهناك عدد بسيط جداً ممن هم ما دون الثانوية العامة.

وشهدت اليوم الرابع لانتخابات المجلس الوطني في الشارقة زيارة أيمن عثمان الباروت أمين عام البرلمان العربي للطفل، الذي أشاد بمستوى التنظيم الرائع في إتمام عملية التسجيل في الانتخابات، منوهاً بأن الإمارات أصبحت تمتلك خبرة كبيرة في عمليات الانتخاب والتي يمكن الاستفادة منها في البرلمان العربي للطفل.

وأشاد بطي خلفان مبارك الكتبي، مرشح في إمارة الشارقة بسهولة التسجيل وعدم استغراقه دقائق معدودة، داعياً أبناء الوطن إلى المشاركة في العرس الانتخابي.

وقال حميد عبد العزيز محمد شاكر إنه سيحرص على دعم كل فئات المجتمع وخاصة الشباب، مشيداً بحسن التنظيم وعدم وجود معوقات في التسجيل.

ونوه حسن علي جلال البلوشي بضرورة مشاركة الشباب في الترشح أو اختيار المرشح المناسب وفقاً للاطلاع على جدوله الانتخابي.

وأشارت هيام الحمادي إلى أن الانتخابات أصبحت مناسبة سعيدة وعرساً وطنياً كبيراً لكل المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، مقدمة الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة وقرارها تخصيص 50% للمرأة تحت قبة المجلس وهو ما سيساهم في مزيد من الدعم للمرأة.

وأفاد سعيد مطر الطنيجي بأن الترشح لانتخابات المجلس الوطني تحتل أهمية وأولوية قصوى نابعة من كونه واجباً وطنياً، متمنياً التوفيق لجميع المرشحين.

دعم

موزة عبد الله حنظل، اصطحبت خلال تقدمها للترشح طفلها عبد الله 3 سنوات، حيث قالت إنها تمتلك خبرة كبيرة في العمل الاجتماعي والتطوعي والثقافي، وحرصت على المشاركة والترشح لعضوية المجلس الوطني، رغبة منها في خدمة الوطن والمواطنين.