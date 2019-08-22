48 مرشحاً في الفجيرة بينهم 18 امرأة

استقبلت لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في إمارة الفجيرة أمس، سبعة من المواطنين الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، بعدد 4 مرشحين من الرجال و3 من السيدات، الذين قدموا خلال ساعات التسجيل من الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة ظهراً في مقر التسجيل المخصص بغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ووصل إجمالي عدد المتقدمين في اليوم الرابع إلى 48 مرشحاً ومرشحة، بعدد 30 رجلاً و18 امرأة.

تسجيل

وقال اللواء محمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بإمارة الفجيرة: إن على الراغبين بالتسجيل الإسراع بالتقدم وجلب الأوراق والمستندات المطلوبة لتسريع إجراءات تسجيلهم، موضحاً أن المدة المحددة للتسجيل انقضى منها أربعة أيام ولم يتبقَ سوى يوم غد.

وتقدمت أمس صديقة حارب الشامسي وهي خبيرة تعليمية وتربوية لأكثر من 30 عاماً للتسجيل في انتخابات الوطني، حيث وصفت العملية بالمنظمة والسريعة، وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية في ظل القيادة الرشيدة تحظى باهتمام ورعاية كبيرين، الأمر الذي ساهم في تعزيز مسيرة تمكين المرأة في مختلف قطاعات الدولة، وعلى رأسها تفعيل مشاركتها في العمل البرلماني من خلال عضوية المجلس الوطني الاتحادي.