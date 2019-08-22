غياب طلبات الترشح النسائية في اليوم الرابع بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

استقبلت لجنة أم القيوين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في اليوم الرابع من عملية التسجيل مرشحين اثنين ليصل بذلك العدد الإجمالي حتى اليوم 22 مرشحاً ومرشحة من المتقدمين للترشح، منهم 13 رجلاً و9 نساء، فيما لا يزال طلب واحد معلقاً، تنتظر اللجنة أن يكمل المتقدم أوراقه الناقصة قبل إغلاق باب الترشح، الذي يصادف اليوم.

تمكين

وقال بدر مطر الشاعر السويدي، إن مشاركته أتت في ظل برنامج التمكين الذي تضمنه خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يهدف إلى تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وكذلك العمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وترسيخ قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم عبر مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن، مبيناً أنه يجد في نفسه الكفاءة لمناقشة القضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها، ويستطيع أن يخوض تجربة البرلمان الإماراتي، كما أن لديه خبرة 24 عاماً في مجال خدمة العملاء، ما يؤهله للتعاون مع أفراد المجتمع.

تجربة

وقال عبدالله غانم الغفلي، من فلج المعلا بأم القيوين، ويعمل موظفاً في أدنوك، إن فكرة التقدم للترشح كانت تراوده منذ الدورة السابقة إلا أنه أجل ذلك حتى قرر مؤخراً أن يدخل تلك التجربة البرلمانية الرابعة، مؤكداً أن تجربة الترشح تعتبر عملاً وطنياً وأن الانتخابات تعد عرساً إماراتياً لا بد لكل أفراد الشعب الإماراتي المساهمة والمشاركة فيه سواء كانوا مرشحين أم ناخبين بهدف إنجاح التجربة الديمقراطية.