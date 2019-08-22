14 مرشحاً بينهم 5 سيدات في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

سجلت لجنة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أمس، خلال اليوم الرابع من عملية التسجيل 14 طلباً تقدم بها المرشحون والمرشحات لعضوية المجلس، بينهم 5 مرشحات، ليرتفع العدد الإجمالي منذ فتح باب التسجيل إلى 51 مرشحاً ومرشحة.

وقالت الدكتورة خالدة المنصوري أستاذة في الجامعة الأمريكية خلال التقدم للترشح، إن دافعها لخوض المنافسة على مقعد المجلس الوطني هو إكمال مسيرة العطاء التي بدأتها في الميدان التربوي، ومن ثم في الجامعات خلال مسيرة امتدت عبر 34 عاماً، مشيرة إلى أن الوقت حان لاستكمال مسيرة العطاء تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها دولة الإمارات.

وأكد المرشح الدكتور سيف علي المطوع، أن المشاركة في العرس الانتخابي فخر كبير لكل مواطن، وتلبية لنداء قيادتنا الرشيدة في التنافس لتمثيل صوت الشعب، فيما أكد المواطن سالم القايدي من منطقة شوكة أن المشاركة بحد ذاتها إنجاح للعملية الانتخابية، وعدم الاعتماد على تمثيل المناطق البعيدة وإنما لتمثيل الشعب الإماراتي في جميع مناطق الدولة.

وأكد كل من محمد عبدالله النقبي، وبطي عبدالله القايدي، أن عملية التسجيل للترشح للانتخابات الوطنية كانت سلسة وسهلة، متوجهين بالشكر إلى اللجنة الوطنية للانتخابات وجهودها في تسجيل الإجراءات المطلوبة التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة.

وقالت أسماء الحرمي إن ترشحها يأتي في سياق التزامها الوطني والمجتمعي في خدمة الوطن والمواطن، رداً للجميل وتقديراً لعطاء قيادتنا الرشيدة التي أولت المرأة كل اهتمام، وجعلت مكانتها «مكان الروح» واقعاً بعد أن كانت «روح المكان».