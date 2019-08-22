حميد القطامي: دبي تسعى لصدارة خريطة السياحة الصحية عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، أن دبي تمتلك شبكة متكاملة للرعاية الصحية، وبين أن وصول مبيعات السياحة العلاجية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 12.1 مليار درهم في العام 2018، بنسبة نمو 5.5% عن عام 2017، يظهر التطور المتواصل الذي تشهده الدولة في أحد أهم المجالات التنافسية على مستوى العالم.

وقال معاليه: «إن تحليل غرفة صناعة وتجارة دبي، المبني على بيانات وإحصاءات مؤسستي «فيتش سليوشنز» و«يورومونيتور انترناشيونال»، عن السياحة العلاجية في دبي على وجه التحديد، يشير بوضوح إلى القدرات الطبية المتنامية لإمارة دبي، ويؤكد على الهدف الاستراتيجي للهيئة الذي يرمي إلى أن تكون دبي في صدارة الخريطة السياحة الصحية في المنطقة والعالم، وخاصة مع امتلاك الهيئة لأول بوابة الكترونية للسياحة الصحية في المنطقة».

وأكد القطامي أن الهيئة تستند في توجهاتها الطموحة لتكون دبي هي الوجهة الأولى والمفضلة للسياحة الصحية، إلى مقومات عدة، في مقدمتها شبكة الرعاية الصحية المتكاملة والمتطورة وفائقة المستوى التي تمتلكها، إلى جانب مجموعة الكفاءات الطبية المميزة في مختلف التخصصات، وكذلك المنشآت الطبية الحكومية والخاصة المتقدمة، والمؤسسات والمراكز الصحية العالمية ومتعددة الجنسيات التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وأوضح معاليه: «أن هيئة الصحة بدبي، حرصت على تغيير مفهوم السياحة العلاجية بشكلها ومضمونها التقليدي، ليكون المفهوم هو «السياحة الصحية». وتعمل جميع كوادرنا الطبية والطبية المساندة والفنية على إحاطة المتعاملين بكل سبل الراحة والأمان والخصوصية».

وإلى ذلك أوضح الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة: «أن الاختصاصات الرئيسية الجاذبة للسياح تشمل: طب الأسنان والعظام والأمراض الجلدية وطب العيون والصحة العامة، وغيرها من التخصصات المهمة، ولقد جاءت علاجات الأسنان في المرتبة الأولى بين تخصصات السياحة الصحية الأكثر طلباً من السياح الدوليين في دبي بنسبة 46%، تلتها علاجات تقويم العظام بنسبة 18% والعلاجات الجلدية بـ 10%».