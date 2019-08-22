عبيد الطاير: تعديلات الضريبة الانتقائية تخفض الممارسات الاستهلاكية الضارة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة المالية عن التفاصيل الخاصة بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم «38» لسنة 2017 بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، إضافةً إلى السلع الخاضعة حالياً للضريبة الانتقائية «أي منتجات التبغ، والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة»، حيث سيتم فرض الضريبة الانتقائية كذلك على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة والمشروبات المحلاة بالسكر المضاف.

وجاء القرار الخاص بتعديل السلع الانتقائية وآلية تطبيق الضريبة التي تشملها تحقيقاً للتوجيهات الحكومية لناحية ترشيد السلوك الاستهلاكي المتعلق بالمنتجات الضارة، مما يساهم في رفع مستوى الصحة العامة لأفراد المجتمع، والحد من التداعيات الصحية السلبية التي تسببها هذه المنتجات.

وأشار معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، إلى أن التعديلات الجديدة على قرار مجلس الوزراء بشأن الضريبة الانتقائية تأتي في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على خفض الممارسات الاستهلاكية الضارة، عبر وضع قاعدة تشريعية وإجرائية تدعم الجهود الوطنية المبذولة للحد من الممارسات غير الصحية التي تسبب الإصابة بالأمراض المزمنة.

جهود

وقال معاليه: «تأتي هذه التعديلات انطلاقاً من التوجه الحكومي في أن تستهدف السياسة الضريبية للضريبة الانتقائية أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة بما يرفد الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي حول أضرار المواد الاستهلاكية الضارة بالصحة، ويساهم في تعزيز عمل المنظومة الصحية في مكافحة الأمراض السارية وتقليل كلفة معالجتها».

دراسات

وأضاف الطاير: «تم إعداد الدراسات الخاصة بتنظيم المعاملة الضريبية للضريبة الانتقائية تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية واعتمدت هذه الدراسات على نتائج البيانات المستمدة من السوق المحلي، كما قامت وزارة المالية بدراسة تحديد الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسلع الانتقائية التي تمت إضافتها والمشار إليها أعلاه والتي بينت تأثيراً إيجابياً في خفض استهلاك السلع الضارة المشمولة في قرار مجلس الوزراء، وتأثيراً ضئيلاً جداً فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي ومجال التوظيف، مما يحافظ على تنافسية الدولة».

وحدد قرار مجلس الوزراء الحد الأدنى للسعر المعياري لمنتجات التبغ، والذي حدد السعر الانتقائي لمنتجات التبغ على ألا يقل عن 0.4 درهم لكل لفة سيجارة، وعن 0.1 درهم لكل غرام من تبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة.

آثار إيجابية

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من 1 أكتوبر 2017، حيث أشارت المؤشرات الخاصة في هذا الشأن إلى الآثار الإيجابية للضريبة الانتقائية لناحية رفد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأيضاً في مواجهة أنماط الاستهلاك غير الصحية والتي تمثلت في انخفاض معدلات استهلاك التبغ والمنتجات الضارة بالصحة على مستوى الدولة.