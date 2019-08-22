«شؤون القُصّر» ترصد 151 مليوناً لمشاريع وقفية لـ5 أعوام

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر» بدبي، جدول مشاريع وقفية للسنوات الخمس المقبلة بقيمة 151 مليوناً تغطي مساحة إجمالية تناهز 166 ألف قدم مربعة.

وعلى مدى 5 سنوات، سيعمل الطاقم الهندسي التابع للمؤسسة على تنفيذ وتخطيط ودراسة جدوى حزمة من المشاريع الوقفية التي يعود ريعها للعديد من المصارف الوقفية المتنوعة التي تديرها؛ وفي مقدمتها مصارف الشؤون الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والبِر، وشؤون المساجد.

وتتنوع المشاريع التي تتم دراستها للتنفيذ خلال الفترة من 2019 و2024 لتشمل المباني والفلل السكنية التي يعود ريعها لدعم الوقف، إضافة إلى أوقاف متنوعة، وسكن عمّال، ومبنى المؤسسة الجديد في منطقة القرهود.

إلى ذلك، تعتزم مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر تنفيذ مشروع تركيب الخلايا الشمسية لتزويد عدد من المباني التي تتولى إدارتها بمنطقة المحيصنة بدبي بالطاقة الكهربائية النظيفة بقدرة 1.3 ميغاواط.

وتتمثل أهمية هذا المشروع في المساهمة في خفض البصمة الكربونية، ومواكبة معايير المباني الخضراء في دبي، وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بقيمة تعادل 600 ألف درهم سنوياً، وهو ما ينعكس إيجاباً على حماية بيئة دبي وصحّة سكانها واستدامة مواردها الطبيعية.