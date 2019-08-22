راشد النعيمي يعزي في وفاة أمينة المدني ونورة إبراهيم عبد الله

المصدر: عجمان - وام

قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، واجب العزاء والمواساة إلى ذوي فقيدة الدائرة أمينة عبد العزيز المدني، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة الجرف.

كما وقدم واجب العزاء إلى جانب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، والدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية، والمهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، وماجد محمد المزروعي مدير مكتب رئيس الدائرة وعدد من المسؤولين بالدائرة.

كما قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي واجب العزاء أيضاً إلى أنجال عبد الله الملا في وفاة والدتهم نورة إبراهيم عبد الله، سائلاً الله أن يلهم ذويها الصبر، ويتغمدها بالرحمة والمغفرة.