شرطة أبوظبي تكرّم منتسباً أنقذ 3 أشخاص من حريق في منزل

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّمت شرطة أبوظبي، الرقيب راشد علي محمد الظهوري، من مديرية شرطة المناطق الخارجية، لحصوله على ميدالية الإنقاذ من الطبقة الثانية، لدوره البطولي في إنقاذ حياة 3 أشخاص حاصرتهم النيران داخل منزل كان يحترق في أبوظبي.

جهود

وأثنى العميد مسلم حمد العامري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، على جهوده في سرعة التعامل مع الحادث ودوره الإنساني الفاعل في إنقاذ حياة الأشخاص الذين حاصرتهم النيران، مؤكداً اهتمام القيادة الشرطية وحرصها على تكريم المتميزين، وتقدير جهودهم وتحفيزهم لتطوير آلية العمل.

وسلم ميدالية الإنقاذ من الطبقة الثانية إلى المكرم، بحضور العقيد حمد عبد الله النيادي، مدير مديرية شرطة العاصمة، والعقيد جمعه سالم الكعبي، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، والعقيد سلطان سيف الكعبي، نائب مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية لشؤون المراكز، متمنياً له دوام التميز والتوفيق، ومعرباً عن أمله في أن يكون التكريم حافزاً لزملائه لبذل المزيد من الجهد.