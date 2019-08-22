«الشيخ الأخضر» يطلع على برامج نزلاء «إصلاحية دبي»

المصدر: دبي - البيان

زار الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية بعجمان، والملقب بـ«الشيخ الأخضر»، الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، وذلك للاطلاع على البرامج والدورات التي تقدم للنزلاء في مجال التأهيل والتعليم.

كان في استقبال الشيخ النعيمي، العميد مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالنيابة، حيث أطلعه خلال جولة ميدانية في الإدارة العامة، على الإدارات الفرعية وأقسام إدارة التعليم والتدريب للنزلاء، ومجمع أقسام الحرف.

كما اطلع الشيخ الدكتور على البرامج والدورات التي تقدم للنزلاء في مجال التأهيل، والمشاريع التي ينفذها النزلاء مثل مجسم مسجد الشيخ زايد الكبير، ومشروع الزراعة العضوية، كما استمع الشيخ النعيمي إلى شرح حول البرامج التعليمية والدينية والرياضية والمهنية التي تقدم للنزلاء وتنفذها إدارة تعليم وتدريب النزلاء. وعلى هامش الزيارة، ألقى الشيخ عبد العزيز النعيمي محاضرة توعوية للنزلاء بعنوان «قمتك»، والتي تطرقت إلى ضرورة اكتساب المهارات وتطوير الذات والبدء بحياة جديدة إيجابية، وكيفية الانخراط من جديد في المجتمع، وذلك بحضور 25 نزيلاً. وأشاد الشيخ عبد العزيز النعيمي بالمستوى الذي وصلت إليه المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي.

وفي ختام الزيارة، توجه العميد مروان جلفار بالشكر إلى الشيخ الدكتور عبد العزيز النعيمي على زيارته واهتمامه بالنزلاء، وحرصه على تمكينهم في الحياة، وتقديم نصائح قيمة لهم. كان في الزيارة، سها عودة مدير البرنامج العربي للغة، ومنى كاظم، كاتبة ومؤلفة، وحنان السماك من إدارة التوعية الأمنية بشرطة دبي.