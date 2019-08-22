«إسعاف دبي» تنقذ 14 مريضاً من مخاطر تعاطي الجرعة الزائدة

المصدر: دبي - البيان

أثمر تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي وقعها كل من مركز إرادة للعلاج والتأهيل ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وضمن مبادرة «مسموح» عن إنقاذ 14 مريضاً من حالات «متعاطي الجرعة الزائدة»، وذلك باستخدام بخاخ «الناركان» الذي قدمه المركز لـ«إسعاف دبي» بموجب المذكرة والتي نصّت على توفير 100 بخاخ من عقار الناركان، وأن يتولى المركز مسؤولية تدريب الأطباء وفنيي الطب الطارئ المتقدم في مؤسسة «إسعاف دبي» على طريقة استخدام البخاخ.

وأكد الدكتور عبدالقادر الخياط رئيس مجلس إدارة مركز إرادة للعلاج والتأهيل: «أن أولويات المركز هي الحرص على سلامة الأفراد والحفاظ على أرواحهم من الإدمان، وهذا ما نصت عليه مذكرة التفاهم التي حرصنا على نجاحها بشكل كبير من خلال تدريب الأطباء العاملين في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والتأكيد على إتقانهم لطريقة استخدام العقار بشكل كامل لضمان إنقاذ حالات الجرعة الزائدة من المخدرات».

تعاون

وأشاد الدكتور عبدالقادر بالتعاون الذي لقيه المركز من قبل مؤسسة «إسعاف دبي» لإنجاح المبادرة، حيث إن المركز يقوم على ترسيخ قيم التسامح من خلال دعم فئة المتعافين من مرض الإدمان، والتركيز على جعل التسامح عملاً مؤسسياً مستداماً بالتعاون مع كافة الشركاء.

ومن جانبه، قال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «إن تعزيز الدور الوقائي وإيجاد بيئة آمنة وإنجاح مبادرة «مسموح» من أهم أهداف التنسيق الوثيق مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، حيث إنها تشكل إطاراً للتعاون المستقبلي بين الطرفين في مجال تأهيل المدمنين، والتسويق لبرامج مكافحة إدمان المخدرات، ومتابعة التطورات والابتكارات، والاطلاع على كل جديد في مجال الطب الطارئ وخدمة المتعاملين وتأهيل المدمنين وعلاجهم.