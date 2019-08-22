«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع شركات صينية في الطاقة النظيفة

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لي شيوى هانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، في زيارة تعارفية، بمناسبة تسلمه مهام منصبه مؤخراً، وبحث الجانبان سبل ترسيخ أطر التعاون بين الهيئة والشركات الصينية في مجالات الطاقة، لا سيما الطاقة النظيفة والمتجددة، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، حيث نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات ومبادرات وخطط عمل رائدة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى إنتاج 75% من إجمالي الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

عمق العلاقات

وتقدم الطاير بالتهنئة للقنصل الصيني بمناسبة تولي منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق في مهامه الدبلوماسية المقبلة، مؤكداً عمق العلاقات الإماراتية- الصينية، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم، كما أنها أكبر شريك للصين في المنطقة العربية. وأشار الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تربطها شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والشركات الصينية في المجالات المتعلقة بالطاقة، حيث تشارك شركات صينية كبرى عدة في مشروعات الهيئة وخاصة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية- في موقع واحد- على مستوى العالم، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

خطط

وقال الطاير: «نستلهم استراتيجيتنا وخطط عملنا من الرؤية الثاقبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونحرص على توفير بنية تحتية متطورة تلبي الاحتياجات المتزايدة للكهرباء والمياه في الإمارة وفق أعلى مستويات الجودة التوافرية والاعتمادية والكفاءة، بما يدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية في دبي، لا سيما في ظل التطورات الهائلة التي تشهدها الإمارة في جميع المجالات. ونعمل على تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة والمياه من خلال إنشاء المحطات الجديدة وتوسعة المحطات القائمة واستخدام أحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية في هذا المجال، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وإطلاق المبادرات الذكية، وتبني الإبداع والابتكار في جميع مجالات العمل».

وأشاد الطاير خلال اللقاء بالشركات الصينية التي تشارك في الدورة الحادية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2019) والدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية، واللذين تنظمهما الهيئة في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل تحت مظلة الأسبوع الأخضر، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث يعد الجناح الصيني من أكبر أجنحة الدول المشاركة في معرض ويتيكس، الذي يوفر منصة فريدة للشركات والمستثمرين وصناع القرار والمهتمين من مختلف دول العالم.

من جانبه أشاد القنصل الصيني بالتنمية الشاملة التي تشهدها إمارة دبي، وأعرب عن اهتمام بلاده بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي، والتعاون المثمر مع الهيئة في هذا القطاع.