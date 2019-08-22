إغلاق ملحمة في أبوظبي لمخالفتها للاشتراطات الصحية

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة «ملحمة المنظور فرع 6» والواقعة في سوق الخضار بمدينة زايد في جزيرة أبوظبي، وتحمل الرخصة التجارية رقمCN-1024481-6) ) وذلك نظراً لمخالفة المنشأة للقانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضح المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن تقرير الرقابة الحيوانية في الهيئة أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة مخالفة المنشأة للاشتراطات الصحية بتداول مخلفات لحوم أبقار وأغنام غير صالحة للاستهلاك الآدمي مما يعرض صحة المستهلكين للخطر، إضافة إلى ممارسة الغش التجاري من خلال تمييع أرجل أبقار مجمدة وبيعها على أنها طازجة، وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، مؤكداً أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، وإزالتها لأسباب المخالفات.

وأضاف القاسمي أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار جهود الهيئة التفتيشية لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيداً على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الهيئة، مشيراً إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السلامة الغذائية.

وناشد القاسمي الجمهور بالتواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.