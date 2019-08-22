«تدوير» تجمع 20 ألف طن من النفايات خلال عيد الأضحى

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير أنه قام بجمع ما يقارب 20 ألف طن من النفايات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، توزعت على النفايات البلدية الصلبة، والنفايات كبيرة الحجم، والنفايات الخضراء من المناطق السكنية، ونفايات المسالخ من مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

وبلغ إجمالي حجم النفايات البلدية الصلبة نحو 13,697.28 طناً بما يمثل ارتفاع بنسبة 17.84% مقارنة بعام 2018 فيما وصلت كمية النفايات كبيرة الحجم إلى ما يقارب 2,814.80 طناً أي بانخفاض بنسبة 1.20% عن العام الماضي، وكمية النفايات الخضراء من المناطق السكنية إلى حوالي 2,978.42 طناً بما يشكل انخفاضاً بنسبة 30.85%، في حين وصلت نفايات المسالخ إلى 367.50 طناً من النفايات مسجلة ارتفاع بنسبة 4.67% عن العام المنصرم.

كما قام المركز بتقديم خدمات مكافحة آفات الصحة العامة وتنفيذ عمليات مكافحة وأنشطة مسح ميداني وخدمة ما يقارب 17 مسلخاً، و1836 مسجداً، و88 من الحدائق العامة علاوة على تقديم الخدمة لــ 56 من الحمامات العامة ومعالجة وقائية لأكثر من 85 ألف حاوية، حيث بلغت كمية المبيدات المستخدمة نحو 140 لتراً، لتأمين بيئة نظيفة وآمنة خالية من الآفات.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير: نعمل في تدوير على الدوام على وضع خطط عمل شاملة تتناسب مع الأحداث والمناسبات العامة في الدولة، وعليه قمنا خلال فترة عيد الأضحى المبارك بتكثيف جهود العاملين لدينا وتشكيل فرق طوارئ جاهزة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في حجم النفايات بكافة أنواعها من خلال تطبيق أساليب فعالة واستخدام أفضل الممارسات.

خطة

وضعت تدوير خطة عمل شاملة لتقديم خدماتها طوال فترة أيام العيد، حيث استمرت فرق النظافة للقيام بدورها وأعمالها على مدار الساعة في مختلف القطاعات، حيث تم خدمة الإمارة يومياً من خلال أكثر من 4.500 عامل، 600 منهم في مدينة أبوظبي فقط.