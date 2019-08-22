وكيل «الخارجية» يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير ليتوانيا

المصدر: أبوظبي - وام

تسلم أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس بديوان عام الوزارة في أبوظبي نسخة من أوراق اعتماد ادميناس باغدوناس، سفير جمهورية ليتوانيا المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل وزارة الخارجية لسفير جمهورية ليتوانيا التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلاده.

ومن جانبه أعرب سفير جمهورية ليتوانيا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.