تطوير 4 حدائق أحياء سكنية وافتتاح ممشى كورنيش الرمس

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح

كشفت مؤسسة الزراعة التجميلية التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن إنجاز تطوير حدائق مناطق «العريبي - والحصن - ودهان - وشعم»، ضمن المشاريع التطويرية لحدائق الأحياء السكنية بالإمارة، وافتتاح مشروع ممشى كورنيش الرمس بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية للممشى والسور المعدني ومنزل قوارب الصيادين على الواجهة المائية لمنطقة الرمس، بهدف تشجيع الرياضة وتوفير الأجواء المناسبة للعائلات للاستمتاع بأوقاتهم بين الطبيعة.

وأوضح سعيد علي الكاس نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الزراعة التجميلية، لـ«البيان»: «أن المؤسسة أنجزت المشاريع التطويرية لحدائق الأحياء في مناطق: العريبي - والحصن ودهان - وشعم الخاصة بالنساء في منطقة شعم شمال الإمارة، ضمن خطط المؤسسة لرفع كفاءة مرافق الأحياء السكنية لتلبية احتياجات العائلات، وشملت المشاريع صيانة السور الخارجي وزيادة المسطحات الخضراء ومناطق المقاعد والمظلات والألعاب الخاصة بالأطفال، في ظل وجودها بالقرب من المساكن، ما يحفز الأهالي لقضاء أوقاتهم مع أطفالهم».

وأشار «إلى أن تطوير الحدائق الـ 4 يأتي ضمن خطط المؤسسة لرفع كفاءة حدائق الإحياء السكنية في رأس الخيمة، لضمان استفادة العائلات من المواطنين والمقيمين لتلك الحدائق، تنفيذاً لتوجيهات حكومة رأس الخيمة بزيادة نسبة المساحة الخضراء، والتوسع في تقديم الوجهات الترفيهية والتي تشمل مناطق ألعاب الأطفال والمسطحات الخضراء والمرافق المتنوعة وممرات المشي لممارسة الرياضة العائلية».

حديقة شوكة

وأوضح الكاس: «أن المؤسسة بدأت بتنفيذ مشروع تطوير حديقة شوكة في المناطق الجنوبية برأس الخيمة، على مساحة 15 ألف متر مربع، لخدمة الأهالي والمقيمين في المناطق المجاورة، في ظل الإقبال المتزايد من السياحة الداخلية للعائلات القادمة من مناطق الدولة على مدار العام، حيث تتميز منطقة شوكة والمناطق الجنوبية بالأجواء المعتدلة على مدار العام في ظل هطول الأمطار خلال فصل الشتاء والصيف».

وأشار «إلى أن حديقة شوكة تم تصميمها لتكون محمية طبيعية لتنمية البيئة المحيطة في المنطقة، حيث تمثل الحديقة أهمية كبيرة في خدمة أهالي المناطق الجنوبية بالإمارة، والتي تعتبر متنفساً طبيعياً إلى جانب حديقة سد وادي شوكة، التي تستقطب أعداداً كبيرة من العائلات ورحلات التخييم في ظل توفر المرافق والبنية التحتية الكاملة للاستمتاع بالأجواء حول الواجهة المائية لسد شوكة، بالإضافة لأعشاش الطيور التي اتخذت من المنطقة موقعاً للتكاثر».

وأضاف نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الزراعة التجميلية: «يضم مشروع تطوير حديقة شوكة إعادة صيانة السور الخارجي، وإحلال المواقع المنهارة من السور، وإنشاء ممرات الانترلوك المخصصة لممارسة الرياضة، وتركيب أعمدة الإنارة، ودورات المياه الجديدة لتوفير الخدمة المتكاملة للأهالي لقضاء وقت أطول داخل مرافق الحديقة، بالإضافة للمناطق الخاصة بألعاب الأطفال ومقاعد الجلوس والمظلات، وإنشاء شبكات الري الذكية للحفاظ على الموارد الطبيعية من المياه خلال عمليات الري، والتوسع في زرع الأشجار المحلية لتوفير الطبيعة التي تميز تلك المناطق الجنوبية».

كورنيش الرمس

وأكد الكاس: «أن إنجاز مشروع امتداد كورنيش الرمس ساهم في تشجيع الأهالي على ممارسة الرياضة على الواجهة المائية لمنطقة الرمس، حيث تضمن المشروع الذي يمتد من مرسى الصيادين وحتى معسكر الشيخ محمد بن سعود الصيفي، إنشاء ممشى انترلوك، وتركيب مقاعد ذات إطلالة طبيعية على الواجهة المائية، وتركيب سور الحماية المعدني على طول الممشى، وإنشاء منزل لقوارب صيادي الأسماك، وتدعيم المشروع بأعمدة الإنارة الموفرة للطاقة لضمان توفير الأجواء المناسبة خلال الفترة الليلية لمرتادي الكورنيش».

كورنيش القواسم

وأضاف نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الزراعة التجميلية: «تشمل خطط المؤسسة تطوير المضمار الرياضي في كورنيش القواسم بإحلال الطبقة الأرضية وإعادة رصفها بطبقة ذات مواصفات أعلى بطول 1800 متر باستخدام تقنية البولي يورثان متعددة الطبقات الممتصة للصدمات لتوفير الراحة لعشاق المشي والجري، حيث يتم تقسيم المشروع على مرحلتين بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح».