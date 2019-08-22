«معاً» تطلق برنامجاً لتعزيز قيم الترابط الاجتماعي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» برنامجها للمشاركة المجتمعية، الذي يحث مجتمع أبوظبي على المشاركة لمواجهة التحديات الاجتماعية وتعزيز قيم الترابط لتحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي.

ويوفر برنامج المشاركة المجتمعية الجديد، الذي سيتم إطلاقه الشهر المقبل، للأفراد، والجهات الحكومية، والشركات، والمنشآت الأهلية، أفضل الطرق التي يمكن للمجتمع المساهمة من خلالها في مواجهة القضايا الاجتماعية الراهنة. ويشكل البرنامج الجديد إحدى الركائز الأساسية التي تستند عليها هيئة «معاً» لتعزيز الترابط المجتمعي في ظل التحديات الاجتماعية الحالية، حيث تتعاون الهيئة مع المؤسسات التطوعية في إمارة أبوظبي، لتوفير المزيد من فرص التطوع التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية.

دعم

وتهدف «معاً» من خلال برنامج المشاركة المجتمعية، إلى توفير الدعم لأصحاب الهمم وكبار المجتمع والأطفال والنساء والفئات الأخرى، التي تحتاج إلى دعم في المجتمع. وبالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن، كشفت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية معاً، عن إطلاق أول مشروع ضمن إطار برنامج المشاركة المجتمعية؛ ويركز على تعزيز دمج كبار المواطنين والاحتفاء بمساهمتهم في بناء المجتمع.

فعاليات

وتنطلق فعاليات البرنامج ابتداء من سبتمبر المقبل في ياس مول، تتبعها أنشطة وفعاليات اجتماعية في مختلف أنحاء أبوظبي على مدار العام، وسيقوم المتطوعون بمرافقة كبار المجتمع ممن تتراوح أعمارهم ما بين 60 إلى 70 عاماً للتنزه والمشي، خلال ساعات الصباح ليتعرفوا عليهم ويستمعوا لقصصهم، ويتعلموا منهم أهم الدروس والحكم من تجاربهم السابقة، حيث تم اختيار المتطوعين من قبل مؤسسة الإمارات وكبار المجتمع من قبل مؤسسة التنمية الأسرية وصندوق التقاعد.

وأكدت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية «معاً» أن إشراك المجتمع يشكل جزءاً أساسياً من مهمة الهيئة الرامية إلى تحقيق أثر اجتماعي ملموس في أبوظبي، مشيرة إلى أهمية العمل في هذا المجال باعتباره يساعد الهيئة على تحقيق تلك المهمة.