65.5 % من ذبائح مسالخ أبوظبي إنتاج محلي

المصدر: أبوظبي - وام

أجرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات ممثلة ببلديات أبوظبي والعين والظفرة، مسحاً عن حجم مساهمة الإنتاج المحلي من إجمالي الحيوانات التي تم ذبحها في مسالخ إمارة أبوظبي خلال يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك، حيث استحوذت الأصناف المحلية على 65.5 % من إجمالي عمليات الذبح في المسالخ من المعز والضأن والجمال والأبقار. وأكد المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الهيئة: «حرصت الهيئة على تعزيز مساهمة الثروة الحيوانية المحلية لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات الحيوانية في السوق المحلي».

وأشار إلى جهود الهيئة في دعم قطاع الثروة الحيوانية بإمارة أبوظبي من خلال تبنيها منظومة قادرة على تقديم الخدمات البيطرية والإشراف الفني والتوعية الإرشادية بأساليب علمية حديثة وإمكانيات فنية وتقنية عالية لتقديم أفضل رعاية بيطرية وصحية للحيوان إلى جانب تنفيذها لبرامج الوقاية كحملة التحصين السنوية التي تسعى الهيئة لإحكام منظومة الأمن الحيوي في الإمارة ووقاية الحيوانات من الأوبئة والأمراض وتقديم برامج الإرشاد والاستشارات الفنية والعملية للمربين عبر الأخصائيين الموزعين على 26 مستشفى وعيادة بيطرية للهيئة، وتنفيذها لبرنامج دعم الأعلاف والذي يستفيد منه 19 ألف مربّ.