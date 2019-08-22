بلدية أبوظبي تطور الجزيرة الوسطية للكورنيش

المصدر: أبوظبي - وام

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية بلدية مركز المدينة مشروع تطوير وإعادة تأهيل عناصر التجميل الطبيعي للجزيرة الوسطية لشارع كورنيش أبوظبي بتكلفة تقدر بحوالي 7 ملايين درهم.

وقال المهندس ماجد عبد الكثيري مدير بلدية مركز المدينة: «إنه تم تقسيم المشروع إلى مرحلتين، الأولى قدرت تكلفتها بمبلغ 3690547 درهماً، وتمتد من تقاطع شارع الكورنيش مع شارع الملك عبد الله بن عبد العزير آل سعود وحتى التقاطع مع شارع الشيخ راشد بن سعيد، والمرحلة الثانية وتكلفتها 3268913 درهماً، تمتد من تقاطع شارع الكورنيش مع شارع الشيخ راشد بن سعيد وحتى الإشارة الضوئية أمام سوق الخضار بميناء زايد.

وأشار الكثيري إلى أن أعمال التطوير تقلل من تكاليف التشغيل، واستهلاك مياه الري، وحسب المخطط له من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من العام الجاري 2019، مع احتفالات البلاد باليوم الوطني.

ويمثل شارع كورنيـــش أبوظبي إحــدى أهم الوجهات السياحية في العاصمة أبوظبي ويرتادها الزوار والقاطنون من أبوظبي وخارجها، كما يعد منطقة للاحتفالات الرسمية السنوية والفعاليات الموسمية.