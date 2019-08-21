بيان مهم من قنصلية الإمارات في برشلونة

المصدر: البيان الالكتروني

نصحت القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في برشلونة الإسبانية، مواطني الإمارات بأخذ الحيطة والحذر، وعدم حمل مبالغ نقدية كبيرة معهم.

وقالت القنصلية على حسابها الرسمي في "تويتر"، "تنصح القنصلية العامة للإمارات العربية المتحدة في برشلونة مواطني الإمارات، بأخذ الحيطة والحذر وعدم حمل مبالغ نقدية كبيرة، أو ارتداء المتعلقات الثمينة اللافتة للانتباه "الذهب، المجوهرات، الساعات الثمينة وغيرها".

كما نوهت القنصلية بالتواصل معها في الحالات الطارئة على الرقم التالي +34932408550 أو الاتصال بمركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية عبر الرقم 80044444 والتسجيل في خدمة "تواجدي".