اتحاد الصحافة الخليجية ينعى حبيب الصايغ

المصدر: البيان الالكتروني

يتقدم اتحاد الصحافة الخليجية بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الأستاذ حبيب الصايغ ، رئيس تحرير صحيفة "الخليج" الإماراتية المسؤول ، والشاعر والكاتب الإماراتي المعروف، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أمين عام الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب .

لقد فقدت دولة الإمارات العربية المتحدة قامة أدبية وإعلامية وثقافية رفيعة أمدت بعطائها وإبداعها الساحة الخليجية والعربية وتواصلت عبر ترجمة أعمالها إلى العديد من اللغات مع الساحة الثقافية العالمية .

إن البصمات التي تركها الفقيد في كل هذه الساحات تؤكد تمكنه من ناصية اللغة والشعر ، كما تؤكد ما كان يتمتع به من قدرات إدارية قيامه بإدارة العديد من المؤسسات الإعلامية والثقافية والتي يشهد الجميع بنجاحه فيها.

رحم الله الأستاذ حبيب الصايغ ، مثال الإبداع والتميز، وأسكنه فسيح جناته . إنا لله وإنا إليه راجعون