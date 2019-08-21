بيئة الشارقة تحبط عملية تهريب حيوانات

المصدر: الشارقة - البيان

تمكنت هيئة البيئة و المحميات الطبيعية بالشارقة من إحباط عملية تهريب حيوانات مدرجة في قانون الاتجار الدولي ( السايتس ) عبر الحدود البرية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة مركز المدام وضبط أشخاص من الجنسية الخليجية وهم يحاولون تهريب عدد (9) طيور ، وعدد (8) تماسيح صغيرة أثناء دخولهم إلى أراضي الدولة ، تعتبر الطيور و التماسيح التي تمت مصادرتها من ضمن قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض و مدرجة في قانون الاتجار الدولي (سايتس) من الدرجة الأولى. و قام مركز شرطة المدام باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في حقهم ومن ثم تسليمهم إلى الجهة المعنية في ذلك ( هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ).



يعتبر التمساح السيامي الذي تمت مصادرته من أندر الحيوانات و من الأنواع المهددة بالانقراض لدرجة الخطر، أما الطائر أبو قرن أحد أندر الطيور على الكرة الأرضية، حيث يتواجد في أفريقيا و غابات آسيا الاستوائية بأعداد قليلة. أما النوع الثاني من الطيور التي تمت مصادرتها هو البوق ذو الخوذات و هو من عائلة الطائر أبو قرن و يختلف من حيث الحجم و صلابة القرن.



و قد قامت هيئة البيئة بعد أن تم تحويل المهربين إليها بتحرير مخالفة و غرامة مالية في حقهم وفقاً للقوانين البيئية المحلية و الدولية و التي تحظر الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض وحجز الثبوتيات ( جواز السفر) ومصادرة الحيوانات التي بحوزتهم.



و وفقاً لقائمة الغرامات المنصوص عليها بموجب قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لرقم ( 30 ) لسنة 2014م بشأن حيازة الحيوانات الخطرة و المفترسة تصل الغرامات لحيازة الحيوانات الخطرة و المفترسة في المنازل أو المزارع في الإمارة أيا كان الغرض من حيازتها إلى مئة ألف درهم، و تصل الغرامة لنقل الحيوانات الخطرة و المفترسة من مكان لآخر داخل الإمارة أو لخارجها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة إلى عشرة آلاف درهم.